Sebastián Estevanez confirmó que dejó la actuación y reveló a qué se dedica

En una reciente entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS, Sebastián Estevanez compartió su nueva realidad alejada de los sets de grabación. Tras más de 20 años en la televisión argentina, el actor se dedica ahora a la vida cotidiana, combinando su tiempo entre obras, reuniones con proveedores y negocios inmobiliarios.

Estevanez ha encontrado una nueva pasión en el mundo de la construcción y el reciclaje. “Me gusta reciclar casas... me encanta todo ese proceso”, afirmó, destacando su interés por coordinar proyectos y equipos, además de observar la transformación de las estructuras.

La decisión de dejar la actuación llegó después de una exitosa carrera con producciones como Dulce amor y Herencia de amor. Estevanez confesó que su motivación principal fueron sus hijos: “Lo hice por ellos... los amo con toda mi alma”. Quería participar en momentos importantes de sus vidas, como actos escolares y cumpleaños, que antes se perdían por su rutina de grabaciones.

A pesar de su nueva rutina, Estevanez admitió que extraña la actuación. “Extraño todo”, expresó, reconociendo que a veces sueña con volver a grabar y recordar a sus compañeros de trabajo. Aunque asiste a terapia para procesar estos sentimientos, asegura que no hay conflicto en su decisión. En un futuro, no descarta la posibilidad de regresar a los escenarios: “En algún momento me gustaría hacer algo... capaz que una obra de teatro”.