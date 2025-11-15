La condición que Fabiola Yañez le puso a Mirtha para ir a su programa

Fabiola Yañez ha regresado a Argentina tras un extenso período en España, y su vuelta ha generado un gran interés. La ex primera dama eligió el programa de Mirtha Legrand, conocido por abordar temas sensibles, para hacer su reaparición pública.

Sin embargo, su participación no está exenta de condiciones. Según informó Estefanía Berardi a través de redes sociales, los abogados del expresidente Alberto Fernández notificaron una medida judicial que prohíbe a Yañez hablar sobre las causas judiciales que involucran a su ex pareja. Esta restricción fue comunicada tanto a la conductora como a la productora del programa, estableciendo que la entrevista debe evitar cualquier referencia a esos casos legales.

Con esta situación, la aparición de Yañez se torna aún más interesante. A pesar de haber realizado recientemente declaraciones sobre su relación con Fernández, ahora deberá enfocarse en otros aspectos de su vida y su regreso al país.

La entrevista se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre a las 21:30 por El Trece, donde Mirtha Legrand también recibirá a Robertito Funes Ugarte, envuelto en controversias por altercados recientes, y a los periodistas Claudio Savoia y Mariana Arias.

Con un panel tan variado y bajo las restricciones judiciales que recaen sobre Yañez, se anticipa que la emisión generará intensos debates mediáticos. Cada palabra y gesto de la ex primera dama será objeto de atención y análisis.