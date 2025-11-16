Carlos Zimerman: "Hacer denuncias telefónica a través del 911 es acortar los tiempos de la justicia y se debe celebrar"

En primer lugar es importante destacar que nadie se debe sentir afectado con esta medida que implementó el gobierno provincial y que agiliza considerablemente el acceso a la justicia. El hecho que a una persona le asignen un abogado en forma gratuita para realizar una denuncia debe ser celebrado y nadie se debe sentir perjudicado. Este sistema, el que oportunamente propusimos al gobernador Pullaro, permite agilizar y mucho los tiempos de una denuncia y judiciales. La persona siempre es atendida por un profesional de la abogacía y es el marco del convenio con el Colegio de Abogados.

En realidad este sistema es utilizado desde finales de junio en nuestra ciudad, las personas pueden presentar denuncias a través del número de emergencias 911. Esta iniciativa busca mejorar el acceso a la justicia en la provincia de Santa Fe.

Es importante destacar que el 911 sigue siendo el canal principal para emergencias, ahora también permite la presentación de denuncias telefónicas. “El 911 es el corazón del sistema de seguridad. Ante una emergencia se debe llamar, pero ahora también se abren las puerta a las denuncias”.

Este nuevo servicio no es atendido por los operadores habituales del 911. En su lugar, abogados especializados, que trabajan en colaboración con colegios de abogados, son los encargados de recibir estas denuncias. Los ciudadanos también pueden obtener orientación y ser derivados a otras instituciones si su caso no es penal.

Para presentar una denuncia, los vecinos deben comunicarse con el 911 y solicitar ser derivados al centro de denuncias, donde un abogado tomará el caso. El tiempo promedio para completar el trámite es de 28 minutos, aunque puede variar según la complejidad del caso.

El sistema permite la reserva de identidad en casos delicados, como violencia de género o intrafamiliar, y en situaciones relacionadas con estupefacientes.

Este sistema ha sido implementado en otras provincias y la realidad es que funciona muy bien: acorta tiempos y permite que denuncias que antes no se realizaban, ahora se concreten. Como manifesté al principio, "nadie debe sentirse desplazado o perjudicado". Escuché voces de colegas protestando por esta situación, pero a ellos les digo que "el sol sale para todos" y que el buen abogado siempre será requerido por su capacidad, por encima de todo.

Una consulta gratis no le hace mal a nadie; todo lo contrario, despeja muchas dudas y agiliza los procesos. En los inicios de la gestión del Gobernador Pullaro, propusimos este sistema conjuntamente con el de los ayudantes fiscales en las comisarías. Este paso aún no se ha concretado, pero no vamos a cesar en la prédica. Estamos convencidos de que los éxitos en otras provincias (Córdoba) deben ser replicados, ya que son para el bien de un sistema judicial que hoy está muy deteriorado. Sabemos que una justicia lenta no es justicia.

Esto también debe ser complementado con la inmediata designación de jueces y empleados judiciales en los juzgados donde los cargos han quedado vacantes. Rafaela, en materia judicial, está colapsada y no puede esperar más. Agradezco al Señor Gobernador que se haya nutrido de las ideas que humildemente le transmitimos, pero también le exigimos que, en materia de designación de jueces y empleados judiciales y creación de nuevos juzgados, la política quede de lado y se le dé lugar a las reales necesidades de la gente. Así como está la justicia en Rafaela, ¡NO VA MÁS!