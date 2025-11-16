Aldosivi se queda en primera y mandó a San Martín a la B Nacional

En un emocionante encuentro, Aldosivi superó a San Martín de San Juan 4-2, asegurando su permanencia en la Primera División. Por el contrario, el Santo, aunque luchó hasta el final, no logró escapar del descenso.

La causa del descenso de San Martín se debe a los promedios. En 32 partidos jugados, el equipo sanjuanino cosechó solo 28 puntos, lo que lo dejó con un promedio de 0.875, ocupando la última posición.

Un partido vibrante

El encuentro se tornó decisivo a partir del minuto 63, cuando San Martín abrió el marcador. Sin embargo, Aldosivi respondió rápidamente con dos goles en una ráfaga, a los 75 y 77 minutos. A medida que el partido avanzaba, San Martín logró el empate desde el punto penal a dos minutos del final. No obstante, Justo Giani anotó el tercer gol para Aldosivi en el minuto siguiente, y Ayrton Preciado selló la victoria desde el penal en el tiempo adicional.

Ambos equipos se encontraron en peligro de descenso en distintas fases del partido.

El desempeño de San Martín en 2025

En esta temporada, San Martín tuvo un inicio complicado, sumando sólo nueve puntos en 16 partidos durante el Apertura, lo que parecía sellar su destino. Aun así, en la segunda parte del año, mejoraron su rendimiento, logrando 19 puntos en otros 16 partidos y acercándose a la zona de playoffs. Sin embargo, esta mejoría llegó demasiado tarde y no fue suficiente para evitar el descenso.