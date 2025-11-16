Detuvieron a “Bebote” Álvarez junto a más de 100 barras de Independiente

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a Pablo “Bebote” Álvarez y a más de un centenar de miembros de la barra brava de Independiente, en un operativo realizado cerca del estadio Libertadores de América Ricardo Bochini, horas antes del partido contra Rosario Central.

El operativo se llevó a cabo en un contexto de alta tensión entre facciones rivales del club, que habían intensificado las amenazas en los días previos. La presencia policial se incrementó para prevenir posibles enfrentamientos durante el encuentro.

Entre los arrestados se encuentra Alejandro “Terremoto” Caiño, también líder de una de las facciones. Todos fueron acusados de resistencia a la autoridad y de violar normativas de seguridad en espectáculos deportivos, que prohíben la formación de grupos violentos en el ámbito del fútbol.

La reciente aparición de Álvarez generó preocupación en el club y en los organismos de control, ya que buscaba recuperar su influencia en la tribuna norte, provocando una respuesta inmediata del sector que actualmente ocupa ese espacio. Esta facción emitió amenazas y organizó convocatorias masivas para frenar su regreso.

El despliegue policial, que resultó en la detención de más de cien barras, pone de relieve la complejidad de la lucha interna por el liderazgo dentro de la barra de Independiente. La reaparición de Álvarez resalta los conflictos relacionados con el control territorial y los recursos.

Por su parte, las autoridades mantuvieron un operativo de seguridad reforzado para asegurar una jornada libre de violencia durante el partido.