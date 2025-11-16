Los Pumas ya tienen el equipo confirmado para enfrentar a Escocia

Los Pumas se preparan para su encuentro frente a Escocia este domingo a las 12:10 horas argentinas en el estadio Murrayfield. Este partido es crucial en la ventana internacional de noviembre, ya que ambos equipos buscan posicionarse entre los seis primeros del ranking de World Rugby y así asegurar un lugar como cabezas de serie para el Mundial 2027.

En conferencia de prensa, el entrenador Felipe Contepomi reveló la alineación titular que enfrentará a los escoceses. El equipo experimentará algunas modificaciones respecto al partido contra Gales.

Los cambios son: Pedro Rubiolo reemplazará a Marcos Kremer, Santiago Grondona entrará por Pablo Matera, Matías Moroni sustituirá a Justo Piccardo, Rodrigo Isgró tomará el lugar de Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía se incorporará en lugar de Santiago Carreras.

La formación confirmada de Los Pumas es la siguiente: Mayco Vivas, Julián Montoya, Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.