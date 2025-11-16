En España envían indirecta a Argentina y ya se dan por ganadores del Mundial 2026

La Selección Española de fútbol logró una contundente victoria de 4-0 frente a Georgia, acercándose así a la clasificación para la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Con este triunfo, el equipo dirigido por Luis de la Fuente se mantiene en la primera posición del Grupo E con 15 puntos, sumando cinco victorias, 19 goles a favor y cero en contra.

Spain solo necesita un empate en su próximo partido contra Turquía, que se disputará en el Estadio La Cartuja de Sevilla, para asegurar su lugar. Para perder el primer puesto, deberían caer por siete goles, un escenario poco probable dado que en su último enfrentamiento, España venció a Turquía 6-0 como visitante.

Este éxito deportivo se suma a sus recientes logros en la Liga de las Naciones 2023 y en la Euro 2024, a pesar de la derrota por penales frente a Portugal en la final de la Nations League 2025. La selección española ha sido reconocida como una de las principales favoritas para el Mundial del próximo año.

Varios medios y periodistas han comenzado a incluir a España entre los posibles ganadores del torneo. Irene Junquera, periodista de El Desmarque, expresó en Twitter: "Me da igual lo que me digáis, España va a ganar el Mundial". Asimismo, Adrián Blanco de Radio MARCA destacó la calidad y la química del equipo, considerando que "la España de Luis de la Fuente es la mejor selección del momento". Miguel Ángel Román de DAZN España coincidió, afirmando que "no hemos sido tantas veces favoritos para ganar un Mundial" y que la sensación de poder competir por el título es emocionante.