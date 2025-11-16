Bortoleto habló sobre su rivalidad con Colapinto en la Fórmula 1

La rivalidad deportiva entre Argentina y Brasil podría intensificarse en la Fórmula 1, según Gabriel Bortoleto. El piloto brasileño anticipa que la competencia podría alcanzar nuevos niveles si él y el argentino Franco Colapinto llegan a pelear por el campeonato en los próximos años.

“Hoy no estamos compitiendo por un título mundial, pero cuando llegue ese momento, podría surgir una ‘guerra’ al estilo Pelé-Maradona, siempre con respeto”, comentó Bortoleto a Motorsport.

El piloto destacó su relación con Colapinto, a quien conoce desde la infancia y con quien ha competido en karting. "Me alegra que esté en la Fórmula 1 y que podamos competir en la misma categoría. Prefiero enfrentarlo a él que a un desconocido", afirmó.

Bortoleto también elogió el rendimiento de Colapinto en la temporada, señalando que ha mostrado un gran potencial y se ha ganado su lugar para 2026. "Franco ha hecho un trabajo excepcional y ha presionado a Gasly en varias carreras. Es un piloto muy talentoso. Me siento contento de que juntos representemos a Sudamérica", concluyó.

En cuanto al próximo Gran Premio de Las Vegas, los horarios de las prácticas y la carrera son los siguientes: