Aseguran que Morena Rial sufrió una crisis nerviosa en su celda

Morena Rial se encuentra en la Unidad Penal N° 51 de Magdalena, donde su situación preocupa a su entorno cercano. Además de las complicaciones físicas, su estado mental se ha deteriorado desde su reclusión.

Según su abogado, Martín Leiro, la influencer vive momentos difíciles, especialmente debido al temor de perder la custodia de su hijo menor, Amadeo. En declaraciones al programa DDM de América, Leiro afirmó: “Morena está esperando lo peor. No la vi bien; está mal en el lugar”.

Leiro visitó a Morena en prisión y la encontró visiblemente afectada, especialmente tras una conversación telefónica con su padre, Jorge Rial. “Cuando llegué, Morena estaba conmocionada y en llanto por la llamada con su papá”, relató el abogado.

Para evaluar su estado emocional y económico, se ha solicitado una revisión de su situación. “La situación es muy delicada”, agregó Leiro.

Además, el abogado explicó las condiciones de su reclusión: “Desde hace 10 días, está en una celda de un pabellón junto a Florencia Ibáñez, una de las implicadas en el triple crimen de Florencio Varela. Son amigas, aunque pertenecen a casos distintos”.