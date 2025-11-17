Portugal goleó a Armenia y selló su clasificación al Mundial 2026

Portugal se convirtió en el cuarto equipo europeo en clasificar para el Mundial 2026, tras una abrumadora victoria de 9-1 sobre Armenia. A pesar de la ausencia de Cristiano Ronaldo por suspensión, la selección lusa brilló en el encuentro.

El partido arrancó de manera intensa, con Renato Veiga anotando de cabeza a los 7 minutos. Armenia sorprendió con un gol del delantero Eduard Spertsyan a los 18, pero Portugal respondió rápido. Gonçalo Ramos volvió a poner a su equipo en ventaja, seguido por un doblete de João Neves a los 30 y 41 minutos. En tiempo añadido, Bruno Fernandes amplió la diferencia a 5-1.

La segunda mitad continuó con la misma tendencia. Fernandes anotó tres goles más, incluyendo dos penales, mientras que Neves selló su destacada actuación con otro gol. Francisco Conceição completó la paliza con el noveno tanto.

Con esta victoria, Portugal se consolidó en el primer lugar del Grupo F y logró su novena participación en un Mundial, la séptima de manera consecutiva. Sus mejores resultados en la historia del torneo son un tercer lugar en 1966 y semifinales en 2006.

Por otro lado, la República de Irlanda también celebró, al conseguir un lugar en el Repechaje tras vencer a Hungría 3-2 como visitantes, finalizando en segundo lugar con 10 puntos, mientras que Hungría quedó en tercer lugar con 8.

Cristiano Ronaldo, aunque ausente en el campo, manifestó su alegría por la clasificación a través de redes sociales: "¡Estamos en el Mundial! Vamos con todo, Portugal".