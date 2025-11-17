Los Pumas consiguieron una remontada histórica ante Escocia

Los Pumas logran una remontada épica ante Escocia en Murrayfield Stadium

En un partido decisivo de la ventana internacional de noviembre, Los Pumas sorprendieron al derrotar a Escocia 33-24 tras haber comenzado el encuentro con un marcador adverso de 21-0. El equipo argentino, bajo la dirección de Felipe Contepomi, mostró una notable capacidad de reacción, mejorando su desempeño a lo largo del partido.

La victoria no solo refuerza el espíritu del equipo, sino que también tiene importancia en su proyección internacional. Con este triunfo, Los Pumas escalan al sexto puesto del ranking mundial, lo que les permite aspirar a ser cabezas de serie en el Mundial 2027. Esto podría asegurarles un sorteo más favorable y evitar encuentros complicados en la fase de grupos. La recuperación ante Escocia fortalece la confianza del equipo argentino mientras se prepara para el próximo torneo mundial.