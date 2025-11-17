Bortoleto habló de su "rivalidad" con Colapinto

La rivalidad entre Argentina y Brasil podría intensificarse en la Fórmula 1, según Gabriel Bortoleto. El piloto brasileño comentó sobre la posibilidad de un enfrentamiento más directo con el argentino Franco Colapinto en el futuro.

Bortoleto sugirió que la clásica tensión deportiva entre ambos países podría añadir emoción si ambos pilotos compiten por los puestos más altos en la categoría. "No estamos luchando por un título mundial, pero el día que lo hagamos podría surgir una ‘guerra’ al estilo Pelé-Maradona, siempre con respeto", declaró en una entrevista con Motorsport.

El brasileño recordó su relación con Colapinto desde la infancia, cuando ambos competían en karting. "Siempre ha habido mucho respeto. Me alegra que esté en la Fórmula 1 y que compitamos juntos. Preferiría tenerlo aqui que enfrentar a alguien desconocido", afirmó.

Bortoleto también analizó el rendimiento de Colapinto en su primer año completo en la Fórmula 1, afirmando que el argentino ha demostrado suficiente talento para asegurar su lugar para la temporada 2026. "Franco ha hecho un gran trabajo y se merece la renovación", agregó desde Interlagos.

Sobre el desempeño de Colapinto, Bortoleto destacó su capacidad para presionar a otros pilotos, como Pierre Gasly. "Es un piloto talentoso. Estoy contento de que ambos representemos a Sudamérica", concluyó.

