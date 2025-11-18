Clubes de Abuelos: Bryan J. Mayer adelantó que se están preparando medidas de impacto político y jurídico

En las últimas semanas, se ha desatado una controversia en Rafaela entre los clubes de abuelos y la municipalidad, provocando críticas en redes sociales y reuniones entre las partes involucradas. Algunos ciudadanos aseguran que la intención detrás de esta situación es cerrar los clubes para reorientar su uso a otros fines.



El funcionario del Gobierno Nacional Bryan J. Mayer, uno de los primeros en manifestar su desacuerdo, publicó un video en apoyo a los clubes. Recientemente, se reunió con los presidentes de dos instituciones: Hugo Vegetti, del Club de Abuelos Unidos, y Lorena Aragno, del Club de Abuelos de Rafaela. Durante este encuentro, Mayer participó en la cena quincenal del club y anunció que están trabajando en herramientas para proteger estos espacios.

Mayer criticó la gestión municipal, señalando que "no tiene sentido el malestar generado por las autoridades con este tema". Aseguró que la política debería enfocarse en solucionar problemas, no en crearlos, como, según él, está ocurriendo con la persecución hacia los abuelos de la ciudad.



Mayer también adelantó que se están preparando medidas de impacto político y jurídico para solucionar esta situación y proteger los lugares de esparcimiento de los adultos mayores. Finalmente, Mayer cuestionó la incapacidad de las autoridades para resolver los problemas de nocturnidad entre los jóvenes, añadiendo que "ahora le quieren arruinar la nocturnidad a los más grandes". Se comprometió a continuar trabajando para frenar esta situación.