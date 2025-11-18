Mbappé demanda al PSG por 240 millones

Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain (PSG) se enfrentan nuevamente en los tribunales. El delantero, actualmente en el Real Madrid, reclama cerca de 240 millones de euros a su antiguo club, argumentando impagos y un trato perjudicial en la recta final de su contrato.

El conflicto comenzó en 2023, cuando Mbappé notificó oficialmente que no renovaría su contrato, lo que generó tensiones internas y presiones del club para que reconsiderara su decisión. El PSG sostiene que ambas partes alcanzaron un acuerdo verbal en el verano de 2023, en el que Mbappé aceptaría renunciar a parte de lo que se le debía. Sin embargo, el entorno del jugador niega esta afirmación y acusa al club de incumplir obligaciones salariales.

En este contexto, Mbappé rechazó una oferta millonaria del fútbol saudí que habría permitido al PSG recibir 300 millones de euros. Optó por cumplir su contrato hasta el final, lo que intensificó la ruptura con la directiva parisina.

A pesar de haber retirado una denuncia por acoso y extorsión, Mbappé mantiene una reclamación de 55 millones de euros por salarios y primas impagas. Esta suma forma parte del total de 240 millones que ahora reclama en la justicia francesa.

Máximo goleador histórico del PSG con 256 tantos, Mbappé dejó el club en 2024, pero su salida ha dado paso a un caso legal que podría prolongarse durante varios meses.