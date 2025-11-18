Milei viajará a Washington para el sorteo del Mundial 2026

Javier Milei asistirá el 5 de diciembre al sorteo del Mundial de Norteamérica 2026, que se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, D.C. Durante el evento, se conformarán los 12 grupos que participarán en el torneo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, también estará presente, y ambos serán los únicos jefes de Estado en el palco presidencial, según informó Infobae, tras una invitación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Este Mundial será histórico, ya que se celebrará en conjunto por primera vez en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Además, se implementará un nuevo formato de 48 selecciones, dividido en 12 grupos de cuatro equipos, con una nueva fase de dieciseisavos de final.

La Copa del Mundo iniciará el 9 de julio y se prolongará durante 40 días, hasta la final en Nueva York el 19 de julio, disputándose un total de 104 partidos. Hasta ahora, 32 selecciones han asegurado su lugar en el sorteo, que comenzará a las 14:00 horas en el Kennedy Center, un prestigioso espacio cultural que alberga regularmente la Orquesta Sinfónica Nacional de Estados Unidos y la Ópera Nacional de Washington.