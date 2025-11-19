Franco Mastantuono habló sobre la crisis en River

A más de diez mil kilómetros de distancia, Franco Mastantuono, delantero de 18 años del Real Madrid, se pone la camiseta de River Plate como hincha en un momento crítico para el club argentino. A pesar de lidiar con una pubalgia, Mastantuono aprovechó su primera entrevista en Europa para enviar un mensaje de apoyo a sus excompañeros y a los seguidores del equipo, que atraviesan una etapa complicada.

En una conversación con El Larguero, el joven jugador declaró: “Siempre se extraña River. Bueno, ahora no están pasando por un buen momento...”. A lo que el entrevistador bromeó que los hinchas lo extrañan más a él que él al club. Mastantuono sonrió y respondió: “Yo creo que los dos, ja”.

El delantero expresó optimismo sobre el futuro de River: “Es un club enorme y sé que volverá a estar en el radar que se merece. Queda un campeonato y siempre hay oportunidades", afirmó, confiando en las capacidades del equipo.

Aunque la situación actual es crítica, Mastantuono sostuvo que no debe hacerse caso omiso al dominio que River ha mantenido ante Boca en los últimos años. “River ha ganado mucho, y hay que recordar que la historia del club incluye esos logros”, señaló, un mensaje que podría servir como un alivio para los hinchas en medio de la incertidumbre.

Además, al hablar de su situación en Madrid, se refirió a Lamine Yamal, con quien a menudo es comparado. “Hoy en día Lamine es mejor que yo. Demostró un nivel increíble y yo estoy en proceso de adaptación”, concluyó.