El sueldo de Franco Colapinto en Alpine

Franco Colapinto ha sido confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026. El argentino, además de mantener su rol en el equipo, verá un aumento significativo en su salario, aunque su remuneración aún estará por debajo de la de su compañero Pierre Gasly.

Aunque la Fórmula 1 no divulga cifras exactas, se estima que los rookies y pilotos de equipos más pequeños reciben entre 500,000 y 1 millón de dólares. Colapinto, tras ganar experiencia y renovar su contrato, empezará a ganar entre 1.5 y 2 millones de dólares en 2024, en comparación con los aproximadamente 10 millones que percibe Gasly.

El rendimiento del piloto será crucial, ya que podría calificar para bonificaciones por resultados, además de contar con patrocinadores personales que son vitales para su carrera. Las diferencias salariales en la F1 se han ampliado debido a nuevas regulaciones y contratos a largo plazo. Entre los pilotos mejor remunerados destacan Max Verstappen (Red Bull), con un salario estimado de 65 millones de dólares, Lewis Hamilton (Ferrari), cercano a los 60 millones, y Charles Leclerc (Ferrari), con unos 34 millones.