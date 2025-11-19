La confianza de Francisco Cerúndulo ante el posible cruce con Zverev en la Copa Davis

Este jueves, Argentina debutará contra Alemania en los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis en Bologna, Italia. Francisco Cerúndolo, uno de los tenistas argentinos, analizó la posibilidad de jugar contra Alexander Zverev, tercero en el ranking ATP.

“Es positivo tener un historial favorable contra un jugador”, afirmó Cerúndolo, quien cuenta con un récord de 3-1 frente a Zverev. “Tal vez hay algo en mi juego que le preocupa. Sin embargo, debo adaptar mi estrategia de tierra batida a esta superficie rápida. Será un desafío, ya que Zverev ha competido muy bien en las últimas semanas”, agregó.

Cerúndolo también destacó la química del equipo: “Es increíble lo bien que nos llevamos. Con Tomy (Etcheverry) y Come (Francisco Comesaña) nos conocemos desde niños y los otros aportan experiencia”.

Historial entre Cerúndolo y Zverev

Cerúndolo ha vencido a Zverev en tres ocasiones, incluyendo dos en el Masters 1000 de Madrid y una vez en Buenos Aires. Zverev, por su parte, se impuso en un enfrentamiento en Canadá.

Apoyo del público

Tomás Etcheverry señaló la importancia del apoyo de los fanáticos argentinos: “Esperamos ver a muchos seguidores aquí en Italia. Su apoyo es fundamental para nosotros”.

Impacto de la audiencia

Horacio Zeballos, referente del dobles, resaltó la diferencia que hace el público en la Copa Davis: “Es emocionante ver a nuestra gente en las tribunas. Es una experiencia que atesoraré tras mi retiro”.

Zeballos también mencionó el reciente éxito en dobles ante la dupla alemana: “Intentaremos replicar la estrategia que nos funcionó bien”.

Perspectivas del capitán

El capitán Javier Frana expresó su orgullo de representar a Argentina en este nivel: “Es un honor estar en esta etapa del torneo y representar a América del Sur”.

Orden de juego

Primer singles: Tomás Etcheverry vs. Jan-Lennard Struff

Segundo singles: Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zverev

Dobles: Horacio Zeballos / Andrés Molteni vs. Kevin Krawietz / Tim Puetz

Cuartos de final restantes

Francia 0-2 Bélgica

Italia vs. Austria | Miércoles 19 de noviembre

España vs. República Checa | Jueves 20 de noviembre

Argentina vs. Alemania | Jueves 20 de noviembre, al finalizar España-Chequia

Semifinales

Bélgica vs. Italia/Austria | Viernes 21 de noviembre

España/República Checa vs. Argentina/Alemania | Sábado 22 de noviembre

Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.