RIGI Rafaela: Seguramente la mejor decisión del Intendente Viotti

Por Carlos Zimerman

El RIGI de Rafaela, presentado por el intendente Leonardo Viotti el día de ayer, es quizás una de las mejores decisiones tomadas desde que asumió en 2023 los destinos de la ciudad. Rafaela necesita la instalación de empresas que generen puestos de trabajo y que acentúen el perfil productivo que otrora supo tener la ciudad, el cual, en el último tiempo, no se vio reflejado por las políticas de promoción industrial del gobierno que precedió a Viotti. Durante el período de Luis Castellano como intendente, Rafaela fue literalmente una "máquina de impedir", espantando a todo aquel que intentara invertir en la ciudad.

Este anuncio del intendente Viotti debe ser acompañado por todos los sectores del quehacer rafaelino; aquí no debe haber egoísmos inútiles que solo sirven para la decadencia. La instalación de nuevas empresas y fábricas genera trabajo y pone en funcionamiento un sistema virtuoso. Rafaela tiene una rica historia productiva y, en algunos rubros, cuenta con mano de obra calificada; esto es muy tenido en cuenta a la hora de que una empresa decida instalarse en algún lugar.

Es necesario que el intendente se rodee de personas realmente indóneas en el tema, que no se improvise, y si es necesario, salga a buscar a los mejores. No es fácil convencer a una empresa o una fábrica de que se instale en una ciudad; se debe hacer un trabajo meticuloso y, sobre todas las cosas, brindar las garantías necesarias de continuidad en las políticas de incentivo. Viotti está en el camino correcto; de él dependerá que esto se convierta en una realidad auspiciosa para la ciudad o en un mero anuncio del que nos tienen acostumbrados los políticos en nuestro país.