Claudio Tapia defendió el arbitraje del fútbol argentino

Con el cierre de las competiciones de fútbol argentino a la vista, la atención se centra en las definiciones del segundo ascenso de la Primera Nacional y en la fase final del Torneo Clausura. En este contexto, los árbitros han sido señalados como los principales responsables de controversias en los partidos.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, se pronunció al respecto en una entrevista con el diario Olé. "No siempre la culpa es del árbitro. Cuando un equipo pierde, es porque el otro lo supera, no por un error arbitral", afirmó Tapia.

El dirigente reconoció la existencia de errores arbitrales, pero aseguró que la AFA está trabajando para corregirlos de cara a la próxima pretemporada. "Tan malo el arbitraje argentino no es. Estoy convencido de que no lo es", agregó.

Tapia también subrayó que la responsabilidad no recae únicamente en los árbitros. "Los hinchas, los técnicos y los jugadores también deben corregir. No se trata de un solo lado", afirmó. Finalmente, destacó que son los jugadores los que determinan el resultado de un partido: "Parece que nunca pierden ellos, o que los técnicos no se equivocan en los planteos, siempre se pierde por un error del árbitro", concluyó.