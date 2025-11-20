Argentina con todo definido para la Copa Davis

Las finales de la Copa Davis ya están en marcha en Bolonia, donde el equipo argentino aspira a avanzar en el renovado formato del torneo que reúne a los mejores tenistas del mundo. El capitán Javier Frana ha mantenido la misma alineación que logró la clasificación en Países Bajos. Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta argentina, ocupará el primer lugar en singles, mientras que Tomás Martín Etcheverry será el segundo.

Para la modalidad de dobles, Frana ha elegido a Horacio Zeballos y Andrés Molteni, con Francisco Comesaña designado como suplente.

Formato y orden de juego

La serie se disputará el mismo jueves al mejor de tres partidos, comenzando con dos encuentros de individuales. En caso de ser necesario, el desenlace se definirá en el partido de dobles.

Tomás Martín Etcheverry se enfrentará en el primer partido a Jan-Lennard Struff, mientras que Francisco Cerúndolo se medirá ante Alexander Zverev, el número 3 del mundo. Cerúndolo cuenta con una ventaja en sus enfrentamientos directos, con tres victorias y una derrota; sin embargo, Zverev se impuso en el último duelo, en el Masters de Canadá.

En el encuentro de dobles, Zeballos, quien ha sido homenajeado por la Asociación Argentina de Tenis en Bolonia, busca consolidar su éxito tras haber ganado dos Grand Slam junto a Marc Granollers. Por su parte, los alemanes Kevin Krawietz y Tim Pütz, sextos en el ranking mundial, prometen un fuerte desafío.

El ganador de esta serie se enfrentará a España, que competirá sin Carlos Alcaraz, o a la República Checa. Italia, actual bicampeón, y Bélgica ya han asegurado su lugar en las semifinales.

Horarios y Transmisión

El duelo entre Argentina y Alemania comenzará a las 13:00 horas y podrá ser seguido en vivo a través de TyC Sports.