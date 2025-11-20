Repechaje del Mundial 2026

Durante noviembre, se concluyeron las Eliminatorias para el Mundial 2026, y actualmente se conocen 42 selecciones clasificadas. Solo quedan seis plazas disponibles para el torneo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

En Europa, los playoffs de la UEFA involucrarán a 16 equipos: Albania, Bosnia y Herzegovina, República Checa, Dinamarca, Italia, Kosovo, Macedonia del Norte, Georgia, Polonia, Irlanda, Rumania, Eslovaquia, Suecia, Turquía, Ucrania y Gales. Estos países competirán por cuatro boletos en un mini torneo que comenzará el 26 de marzo, con enfrentamientos sorteados en cuatro llaves.

A nivel internacional, el Repechaje reunirá a seis selecciones de cinco confederaciones: Bolivia (CONMEBOL), Irak (AFC), República Democrática del Congo (CAF), Nueva Caledonia (OFC), Jamaica y Surinam (Concacaf). En este caso, solo hay dos plazas disponibles, y el formato será diferente: dos llaves de tres equipos cada una, donde los cuatro de menor ranking en la FIFA jugarán semifinales el 23 de marzo. Iraq y la República Democrática del Congo serán los cabeza de serie.

El sorteo de las llaves del Repechaje, tanto europeo como internacional, se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre en Zúrich, Suiza, sede de la FIFA.