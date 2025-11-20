Lionel Messi el "jugador más querido en la historia del Barcelona"

Lionel Messi fue visto recientemente cerca del nuevo Camp Nou, el estadio del FC Barcelona, donde reflexionó sobre su historia en el club. Este miércoles, durante la Gala Valores organizada por el diario español Sport, el astro argentino fue galardonado como el "jugador más querido de la historia del Barcelona".

A sus 38 años, Messi no ocultó su emoción al recibir el premio y reiteró su deseo de regresar a la ciudad que lo catapultó al estrellato futbolístico. "Es muy especial por lo que significa y de dónde viene. Hemos vivido momentos buenos y difíciles juntos a lo largo de mi carrera", destacó.

El rosarino también expresó su anhelo de haber jugado toda su carrera en Barcelona: "Me hubiese gustado hacer toda mi carrera ahí sin tener que irme a otro club. Lamentablemente, las cosas se dieron de otra manera. Me tocó retirarme del club sin gente por la pandemia".

A pesar de su partida, Messi afirmó que planea regresar a Barcelona como aficionado: "Obviamente, voy a volver. Estaré presente en el estadio, siguiendo al equipo y siendo un hincha más".