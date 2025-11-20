Cinco ladrones irrumpieron en la casa de Valeria Mazza

La tranquilidad del barrio de Acassuso se vio interrumpida este mediodía por un intento de robo en la vivienda de la modelo Valeria Mazza, ubicada en San Isidro. Según informaron fuentes judiciales a TN Show, la Policía bonaerense y la justicia investigan el caso y buscan identificar a los cinco sospechosos, que habrían sido registrados por cámaras de seguridad en la zona y, según las primeras hipótesis, podrían ser adolescentes.

El incidente comenzó cuando un grupo de jóvenes se presentó en la puerta de la propiedad haciéndose pasar por cortadores de pasto. En cuestión de minutos, lograron saltar el portón de entrada y acceder al terreno.

Dentro de la casa, los delincuentes encontraron y tomaron una mochila. La escena fue presenciada por una de las hijas de Mazza, quien se encontraba acompañada por una amiga y dos empleados. Al notar la presencia de los intrusos, comenzó a gritar, lo que provocó la rápida huida de los delincuentes.

En su fuga, abandonaron la mochila en la entrada de la vivienda. Las autoridades están intentando determinar si lograron llevarse algún objeto antes de dejarla atrás.

Uno de los empleados alertó a la policía y, rápidamente, efectivos de la comisaría 4ª de San Isidro llegaron al lugar para recolectar testimonios y asegurar la zona. El caso fue asignado al fiscal adjunto Patricio Ferrari, quien ha solicitado la colaboración de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro para revisar las grabaciones de cámaras de seguridad privadas y municipales. En algunas de estas grabaciones se observa al grupo circulando por el barrio minutos antes del robo.

Hasta el momento no hay detenidos, pero las autoridades continúan analizando las imágenes y testimonios en busca de pistas que permitan identificar a los sospechosos.