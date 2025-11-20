Aseguran que la China Suárez se bajó del casamiento de Nicolás Cabré para no alejarse de Icardi

La actriz Eugenia Suárez, conocida como la China Suárez, ha decidido no asistir al casamiento de Nicolás Cabré con Rocío Pardo, programado para el 5 de diciembre de 2025 en la Estancia Bosque Alegre, cerca de Villa Carlos Paz, Córdoba. Aunque Suárez había confirmado previamente su presencia en el evento, su repentina decisión de no participar ha generado sorpresa en el ámbito del entretenimiento.

La conductora Yanina Latorre, en el programa SQP de América, comentó: “Es muy tóxico lo de la China. Habían confirmado, pero al final ella se bajó”. Latorre sugirió que la situación de Mauro Icardi, quien no puede dejar Estambul, también influye en la decisión de Suárez. Además, mencionó que se envió un regalo costoso como gesto.

Cabré y Suárez han mantenido una buena relación pública debido a su hija, Rufina, pero esta nueva situación plantea dudas sobre el estado de su vínculo.