Carla Boidi le puso "pimienta" a la sesión del Concejo Municipal

A las 9:10, comenzó la última sesión del concejal Martín Racca, quien izó y arrió la bandera nacional por última vez antes de dejar su cargo el 10 de diciembre, tras cuatro años en su banca.

El secretario Nicolás Abdala inició la lectura del primer proyecto, una minuta opositora que convoca al intendente Leonardo Viotti y al subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente, Juan Pablo Aversa, a presentarse ante el Concejo el 26 de noviembre. La finalidad es que ambos respondan a preguntas sobre la compra de agua y productos de Agua San Carlos, empresa vinculada a la familia Aversa, a través del proveedor municipal David Pomba.

La minuta destaca que “la ética pública es un principio fundamental” y señala posibles conflictos de interés, dados los vínculos familiares de los funcionarios citados. La oposición ya había presentado una solicitud de información en septiembre y busca aclarar situaciones de compra que generan dudas.

El concejal Juan Senn enfatizó las irregularidades en las compras de productos de Luminarias LED y señaló que la empresa Agua San Carlos estaba vinculada a eventos municipales. Subrayó que el trato con Pomba genera confusión sobre la legalidad del proceso. “La ética pública no se mide solo por delitos, sino que debe ser un principio de ejemplaridad”, afirmó Senn.

Durante la sesión, la concejal Carla Boidi criticó al peronismo y presentó evidencias de compras realizadas durante la gestión de Luis Castellano a familiares de funcionarios, sugiriendo que esto también representa un conflicto de intereses. Comparó la situación actual con casos anteriores donde el justicialismo no exigió la misma rendición de cuentas.

“Señor presidente, si la Ley Nacional 25188 y la Provincial 9286 establecen de manera taxativa la incompatibilidad, la prohibición de recibir beneficios y la obligación de evitar conflictos de intereses, entonces lo que aquí se evidencia no es un detalle menor ni un descuido administrativo. Es lisa y llanamente un caso que requiere explicación”, manifestó Boidi.

La concejal expresó su indignación ante los comentarios del concejal Juan Senn sobre la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Con un tono fuerte e irónico, cuestionó la falta de exigencia de responsabilidad por parte de algunos concejales del oficialismo en el pasado. “¿Alguien exigió coherencia entonces? Ese mismo discurso regresa con contundencia”, afirmó, aludiendo a los concejales justicialistas que antes eran parte del oficialismo.

Antes de votar, la concejal sorprendió al al anunciar que haría entrega de documentos relevantes al justicialismo y un pañuelo simbólico a la ex funcionaria y actual concejal Paz Caruso, quien formó parte del gabinete municipal hasta diciembre. Caruso, al recibir el gesto, sugirió que la entrega se hiciera a la secretaría, mientras el presidente solicitaba que los documentos fueran depositados en su mesa.

En su intervención, Caruso defendió su postura señalando que no se deben justificar los errores del presente haciendo alusión a situaciones pasadas. Reiteró que leerían la información proporcionada, pero enfatizó que el enfoque debía estar en la actuación de un funcionario municipal, recordando las palabras del secretario de Gobierno, Germán Bottero, sobre la improcedencia de que un empleado venda servicios a la Municipalidad. “Iniciamos el proceso que nos corresponde como concejales", concluyó Caruso.

El Concejo aprobó la interpelación con votos positivos de todos los concejales, aunque con diferentes justificaciones. Boidi incluso entregó material que señalaba irregularidades en gestiones anteriores, mientras que la concejal Paz Caruso defendió las acciones pasadas de su bloque.

Proyecto sobre Manejo de Aves

Posteriormente, el Concejo discutió un proyecto del concejal Lisandro Mársico, que busca autorización para manejar la población de cotorras en el área urbana, debido a los riesgos que representan para la aviación. Mársico explicó que, aunque las aves no han sido declaradas plaga, se busca una autorización del gobierno provincial para poder proceder con su manejo sustentable.

Sin embargo, los concejales opositores Racca y Senn se abstuvieron de votar, esperando información adicional. El oficialismo respaldó la iniciativa, detallando que el objetivo no es dañar a las aves, sino reducir su presencia que pone en riesgo la seguridad aérea.

La sesión finalizó tras la votación sobre el manejo de aves, destacando las tensiones y preocupaciones éticas en la gestión municipal.