Mársico y Mondino se niegan a cualquier aumento de la Tasa Municipal y lo dejaron a Viotti a "pata"

Una verdadera bomba estalló ayer cuando el Presidente del Concejo Municipal y el Concejal Mondino anunciaron que no están dispuestos a votarle al Intendente Viotti cualquier intención de aumentar la Tasa Municipal y el resto de los tributos al menos hasta el mes de Junio del año entrante. Esto trastoca todo el mapa político local, ya que como todos saben, a partir del 10 de Diciembre van a asumir los concejales libertarios y las fuerzas entre oficialismo y oposición cambian totalmente. Viotti ya no tendrá mayoría automática, es por ello del apuro para que la Tributaria salga antes del 10 de Diciembre. Con las declaraciones formuladas por Mársico y Mondino otra tendrá que ser la estrategia del intendente y quizá se tendrá que reformularizar muchas cosas de aquí en adelante, ¿Comenzó la campaña 2027 y Mársico piensa en la intendencia?

Los concejales de Unidos para Cambiar Santa Fe Ceferino Mondino y Lisandro Mársico, propondrán el congelamiento de la Tasa Municipal y del resto de los tributos que dependen de la unidad de cuenta, desde enero hasta junio del 2026.

El mes de diciembre del 2025, finalizará con el valor de la UCM, en $ 72,71 y la propuesta es mantener ese importe hasta junio del año 2026.

“Ante la compleja situación que vivimos en lo económico, corresponde que desde el órgano que representamos, legislemos acorde a estos tiempos por lo que entendemos la necesidad de mantener el tributo, sin generar nuevos aumentos, en el entendimiento que estamos dentro de los parámetros que le permitirá al Departamento Ejecutivo Municipal poder seguir prestando los servicios”, manifestó el concejal Ceferino Mondino .

“Son muchos los tributos que, al mantener la Unidad de Cuenta, no van a aumentar, no solo es la tasa municipal, por lo que de esta manera el alcance de la propuesta va más allá. La creemos razonable, dejando al contribuyente en una situación más equitativa, en relación a los aumentos que ya se habían otorgado en períodos pasados”, sostuvo Lisandro Mársico.

“De esta propuesta está al tanto el Departamento Ejecutivo, y es la que vamos a plantear al momento que se decida el tratamiento de la Ordenanza Tributaria; escuchamos a los vecinos y tomamos sus reclamos e inquietudes; buscaremos los consensos necesarios para lograr el mantenimiento sin aumentos de los tributos municipales en este próximo período” sentenciaron los ediles de Unidos para Cambiar Santa Fe.