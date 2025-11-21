La AFA creó un nuevo premio y se lo entregó a Rosario Central

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) instituyó este jueves un reconocimiento inédito: el trofeo al mejor equipo de la tabla anual. En su primera edición, el premio fue otorgado a Rosario Central, que acumuló 66 puntos durante la temporada 2025, destacándose como el conjunto más regular.

El trofeo fue recibido por Ángel Di María, Jorge "Fatura" Broun, el entrenador Ariel Holan y el presidente del club, Gonzalo Belloso, en una ceremonia en la sede de la Liga Profesional en Puerto Madero.

Cabe señalar que esta distinción no estaba contemplada en el reglamento oficial de los Torneos LPF, que solo reconocen los títulos de Apertura, Clausura y el Trofeo de Campeones. La AFA decidió implementarlo para destacar al equipo que más puntos acumuló a lo largo del año.

Rosario Central logró este premio gracias a sus 18 victorias, 12 empates y solo 2 derrotas, ante Boca e Independiente, en los torneos regulares. Su rendimiento lo colocó en la cima de la tabla acumulada, evidenciando una notable consistencia.

El modelo del trofeo tiene similitudes con el Supporters’ Shield de la MLS en Estados Unidos, donde se premia al equipo con más puntos en la temporada regular, sin considerar los playoffs. En 2025, el galardón fue para el Philadelphia Union, y en 2024, para el Inter Miami de Lionel Messi.

La creación de este nuevo premio abre un debate sobre la importancia de la regularidad en un formato competitivo dividido en dos torneos, sin un campeón anual. Para Rosario Central, este reconocimiento llega en un momento de consolidación, destacando su rendimiento y la presencia de referentes clave en el equipo.