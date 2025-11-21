Argentina quedó eliminada de la Copa Davis

Las finales de la Copa Davis en Bolonia han comenzado, y Argentina se ha despedido del torneo tras caer frente a Alemania por 2-1.

Tomás Etcheverry logró el primer punto al vencer a Jan-Lennard Struff en un partido emocionante que se resolvió en dos tie breaks, con parciales de 7-6 y 7-6 después de más de dos horas de juego. Sin embargo, Francisco Cerúndolo no pudo mantener la ventaja; se enfrentó a Alexander Zverev, actual número 3 del mundo, y perdió por 4-6 y 6-7.

La definición del encuentro recayó en el partido de dobles. La pareja argentina, compuesta por Horacio Zeballos y Andrés Molteni, enfrentó a Kevin Krawietz y Tim Pütz. Tras un primer set ganado por los argentinos 6-4, los alemanes respondieron en el segundo, llevándolo también a un reñido 4-6. En un emocionante tercer set, ambos equipos empataron a seis, pero Zverev y su compañero se llevaron el tie break 12-10, sellando la eliminación de Argentina.

Desempeño de los jugadores

Etcheverry, ranked 60 en el ATP, mostró una notable remontada frente a Struff (84 en el ranking), superando un break en el primer set para imponerse en ambos tie breaks. Por otro lado, Cerúndolo, considerado la mejor raqueta argentina, no logró cerrar la serie ante Zverev, quien dominó la mayoría del encuentro con un break que le permitió ganar el primer set y un tie break cerrado en el segundo.

La derrota del equipo argentino se convierte en un nuevo capítulo en la búsqueda de la Copa Davis, mientras Alemania avanza en el torneo.