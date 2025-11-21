Franco Colapinto mejoró sus tiempos y terminó decimosexto en la FP2 de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas reanudó su actividad en la madrugada del viernes, continuando con la antepenúltima jornada de la Fórmula 1. Después de las primeras prácticas libres del jueves, los pilotos tuvieron una segunda oportunidad para probar el circuito nocturno de la ciudad estadounidense.

A las 01:00 horas, los corredores, incluido el argentino Franco Colapinto, comenzaron sus vueltas. Colapinto, quien había terminado en el último lugar durante las primeras prácticas, mejoró su rendimiento y finalizó en la decimosexta posición con un tiempo de 1:34.824, utilizando neumáticos medios.

La sesión inició con un panorama inusual, ya que la pista estaba mojada y ningún piloto se aventuró a salir en los primeros minutos. Finalmente, los pilotos de Alpine, Colapinto y Pierre Gasly, fueron los primeros en tomar la pista. Después de diez minutos, marcaron sus primeros tiempos: Colapinto con 1:37.779 y Gasly con 1:39.093.

A medida que avanzaba la práctica, los tiempos comenzaron a descender, con George Russell liderando la tabla y Pierre Gasly en una destacada segunda posición. A media hora del final, Colapinto se situaba en el decimotercer lugar antes de que una bandera roja interrumpiera la sesión debido a una tapa de alcantarilla suelta en la curva 17.

En los minutos finales, Lando Norris se destacó como el más rápido, mientras que Colapinto se afianzó en el decimosexta posición. Comparando su actuación con la jornada anterior, el argentino había mejorado notablemente, pasando del último lugar (1:36.758) a una posición más competitiva.