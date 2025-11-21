Fecha confirmada para que Messi inaugure estadio del Inter Miami

El 4 de abril de 2026 será una fecha clave en el fútbol estadounidense, ya que Inter Miami y Lionel Messi inaugurarán el nuevo estadio Freedom Park. La Major League Soccer (MLS) ha confirmado el calendario para los primeros meses de 2026, con el objetivo de que el astro argentino pueda cumplir las expectativas de la directiva encabezada por David Beckham.

La temporada comenzará el 21 de febrero con un partido como visitante contra LAFC. Sin embargo, el equipo dirigido por Javier Mascherano disputará las primeras cinco jornadas fuera de casa antes de su esperado debut en Freedom Park ante Austin. Esta estrategia busca concentrar la atención en el nuevo estadio, que se considera un hito para la franquicia en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA.

Cabe destacar que la MLS se detendrá a partir del 25 de mayo debido al torneo mundial, donde Estados Unidos, México y Canadá serán los anfitriones. Con 48 selecciones participando, la organización desea cumplir con todos los protocolos establecidos antes del evento.

Freedom Park, considerado el corazón del proyecto de Beckham, también es el lugar donde Messi renovó su contrato hasta 2028. Esto refleja la visión de la liga de convertir al jugador en un socio estratégico, tanto dentro como fuera del campo.

El nuevo estadio está destinado a ser un centro deportivo de vanguardia en el sur de Estados Unidos, equipado con tecnología de última generación. Con la confirmación de la fecha de inauguración, se anticipa que el 4 de abril marcará un nuevo comienzo para la MLS.

Jordi Alba sobre el posible cambio de nombre del Camp Nou

Jordi Alba, lateral de Inter Miami, se pronunció sobre los rumores acerca de un posible cambio de nombre del Camp Nou que incluiría la palabra "Messi." En declaraciones a la Cadena SER, Alba expresó dudas sobre la aceptación de Messi ante tal propuesta.

"¿Llamar al nuevo Camp Nou 'Leo Messi'? No creo que Leo quiera eso. No hemos hablado del tema. Camp Nou está bien como está. Todo lo que se haga será positivo; es un lugar único", comentó Alba, sugiriendo que un homenaje de tal magnitud no sería del agrado del entorno del argentino.