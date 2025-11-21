Entrega de escrituras: Un hecho legítimo aprovechado por los políticos demagogos

Algunos políticos usan el recurso de la entrega de escrituras como una herramienta más de sus campañas políticas, queriendo engrandecer su imagen a costa de un hecho lógico y necesario. Este tipo de actos no es más que un repugnante acontecimiento demagógico, donde se hace uso de la imagen de la gente, aquellas personas que desde hace tiempo temen perder sus legítimas viviendas por los trámites burocráticos impuestos por los políticos, quienes utilizan estas situaciones para llevar a cabo actos que, más que ser destacados, deberían ser criticados con dureza. Quien recibe su escritura lo hace porque legítimamente le corresponde, no porque algún político oportunista se lo regaló.

Parte de prensa

Este miércoles, se entregaron escrituras a un grupo de 60 familias rafaelinas en el marco del programa provincial "Protegé tu casa" mediante el cual se brinda la afectación a la vivienda, antes denominado Bien de Familia, otorgando protección jurídica a la vivienda familiar.

Al tomar la palabra, el director del Registro General de la Propiedad, Fernando Sirk, expresó que “este es un acto muy importante para nosotros porque sintetiza todo el trabajo que hacemos”.



Con respecto a la escritura explicó que “esta protección jurídica es una figura que está regulada hace mucho tiempo pero entendíamos que había que darle una vuelta de rosca. Lo que hicimos fue brindar un servicio gratuito desde el registro de Rafaela y simplificar los requisitos para el mismo”.

“Es una herramienta que tiene un alcance importantísimo porque protege a la vivienda de familia para todas las deudas que contraigan de acá en adelante. La idea es que ustedes transmitan esta iniciativa a sus vecinos ya que es un servicio gratuito”, agregó.

Por su parte, el intendente Leonardo Viotti sumó: “Agradecerles a ustedes por el uso de esta herramienta para proteger la vivienda de su familia. La mayor tranquilidad es que no toquen nuestro techo, es la seguridad que necesitamos quienes tenemos hijos”.