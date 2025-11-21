Laporta le cerró otra vez las puertas de Barcelona a Messi

Lionel Messi ve cada vez más lejos un regreso al Fútbol Club Barcelona. Joan Laporta, presidente del club blaugrana, ha cerrado de manera definitiva las puertas a un posible fichaje del argentino, que aún tiene contrato con el Inter Miami. En declaraciones recientes, Laporta afirmó: "El regreso de Leo Messi como jugador es algo irreal. El club está construyendo un proyecto para el presente y el futuro. Si vives en el pasado, difícilmente avanzas".

Las especulaciones sobre la llegada de Messi al Barça se intensificaron tras su salida en 2021, marcada por la falta de una despedida adecuada en el Camp Nou. Algunos rumores indicaron que el Inter Miami podría cederlo por un periodo de dos a tres meses después de los playoffs de la MLS, pero Laporta ha confirmado que esa opción no se materializará.

La relación entre la actual directiva del Barcelona y Messi sigue siendo tensa. La familia del jugador guarda rencor por cómo se manejó su salida en 2021, afirmando que Laporta utilizó su posible renovación como estrategia electoral. Messi, por su parte, ha indicado que algún día volverá al Camp Nou, aunque parece claro que no será como jugador. Así, tanto el club como el jugador parecen tener objetivos distintos en sus respectivas trayectorias. Por ahora, un nuevo capítulo entre Messi y Laporta no está en el horizonte.