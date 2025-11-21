Acusaciones cruzadas entre la AFA y Estudiantes por el título de Central

La decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de otorgar a Rosario Central el título de campeón de la Liga Profesional 2025 ha desatado una fuerte polémica en el entorno futbolístico argentino. Este jueves, la dirigencia de Estudiantes de La Plata denunció que “no hubo votación” sobre dicho reconocimiento, lo que provocó una contundente respuesta de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Toviggino, en un mensaje publicado en su cuenta de X, respondió a las críticas, aunque sin mencionar directamente a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, quien ha mantenido un enfrentamiento público con la dirigencia de la AFA. “Sí se votó, por unanimidad, con tu club presente en su vicepresidente”, afirmó Toviggino, añadiendo que esta situación forma parte de una "campaña mediática de desestabilización".

La controversia surgió tras un comunicado oficial del club Estudiantes, que declaró que “en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título”. A pesar de los desacuerdos, los directivos de la Liga sostienen que la finalización de la Supercopa Internacional permitió a Rosario Central ser reconocido como el mejor equipo del año, tras finalizar en la cima de la Tabla Anual.

Rosario Central, liderado por Ariel Holan, terminó la temporada con 66 puntos, superando a Boca Juniors por cuatro unidades, tras un rendimiento destacado en ambas zonas del torneo. La falta de acuerdo entre las partes sugiere que el conflicto podría intensificarse en los próximos días.