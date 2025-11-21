Lissa Vera contó por qué le puso un freno a su amistad con Lourdes Fernández

Lissa Vera, miembro de la banda Bandana, rompió su silencio tras evitar entrevistas con sus compañeras, revelando que esta situación está relacionada con conflictos internos en el grupo. En una conversación con LAM (América), la cantante admitió sentirse muy afectada por la exposición mediática que generó su denuncia contra Leandro Esteban García Gómez, exnovio de Lourdes Fernández, a quien acusó de tenerla secuestrada.

“Todo el tiempo va a intentar desacreditar lo que hice”, afirmó Vera, quien también comentó sobre su deteriorada relación con Fernández. Durante la entrevista, el conductor Ángel De Brito informó que Lourdes la acusó de no contactarla en sus momentos difíciles. Vera respondió: “Yo ya sé cómo está. Se tiene que recuperar”.

La artista justificó su decisión de acudir a la Justicia para ayudar a Fernández y comentó que había intentado comunicarse a través de personas cercanas a ella. “Le dejé espacio. Es lo normal”, explicó, reafirmando que está abierta a dialogar cuando su colega esté lista.

“Fui yo sola a denunciar. Ella me está atacando constantemente”, expresó Vera, quien concluyó indicando que estos conflictos la han llevado a evitar conferencias de prensa con el resto del grupo. “Tengo que soportar estas cosas. Por eso no tengo ganas de ir a ningún lado”, sentenció.