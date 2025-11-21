María Becerra se sinceró sobre la maternidad

La cantante María Becerra se sinceró acerca de sus embarazos ectópicos y su anhelo de ser madre en una entrevista con el periodista dominicano Tony Dandrades. Con el lanzamiento de su álbum QUIMERA a la vista, Becerra compartió su deseo de ampliar su familia junto a su pareja, J Rei, pero enfatizó la importancia de cuidar su salud. "Valgo mucho como para terminar muerta por la ilusión de tener un bebé", advirtió.

Becerra relató que ha consultado con diversos especialistas para diagnosticar un problema de salud que precipitou sus dos embarazos ectópicos. "Todavía no encontramos el problema que tengo", indicó.

A pesar de su anhelo de ser madre, la artista ha aprendido a manejar su deseo con paciencia. "Hay una ansiedad apagada", confesó, y añadió: "Creo mucho en Dios, y quizás me está diciendo que en este momento no tiene que ser".

En una profunda reflexión, Becerra recordó que en su último embarazo ectópico estuvo al borde de la muerte, donde los médicos advirtieron a su pareja sobre las “altas chances” de que no sobreviviera. Pasó siete días hospitalizada, incluyendo tiempo en terapia intensiva y un episodio de hemorragia interna que le hizo perder cerca de dos litros de sangre. Esta experiencia impactó no solo su salud, sino también su enfoque artístico. Tras recibir el alta, decidió desechar el álbum que había preparado, sintiendo que ya no se identificaba con él. Así, comenzó a escribir nuevas canciones desde un lugar de honestidad y vulnerabilidad, abordando su dolor y proceso de duelo.