En un fallo histórico: La Plata respalda el derecho a la educación de niños con TEA

Un fallo del Juzgado de Garantías del Joven N°3 de La Plata ha dado lugar a un amparo presentado por Rodrigo Rey, arquero de Independiente, y su pareja, en defensa de la inclusión educativa de sus hijos, Renata y Benicio, este último diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El tribunal consideró que la decisión de un colegio de City Bell de no renovar la matrícula de los niños constituía un acto de "discriminación indirecta", al afectar desproporcionadamente a Benicio por motivos de discapacidad. La institución educativa no pudo demostrar que su negativa obedecía a una finalidad legítima.

El fallo ordena garantizar la continuidad de los estudios de ambos niños en el colegio, así como implementar ajustes razonables para facilitar la inclusión de Benicio. Además, se exige que el personal del colegio reciba capacitación en materia de discapacidad y derechos humanos.

El conflicto comenzó cuando Rey y su pareja fueron notificados en octubre de 2024 que el colegio no renovaría la matrícula para el ciclo lectivo 2025, situación que fue interpretada como una vulneración del derecho a la educación inclusiva.

Con este fallo, se establece un precedente que puede beneficiar a otras familias con niños que tienen TEA, dado que muchas de ellas enfrentan dificultades similares en el acceso a la educación adecuada en diversas jurisdicciones de Argentina.