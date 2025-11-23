Lionel Messi vuelve a jugar con el Inter Miami

Lionel Messi regresa al Inter Miami tras su participación en un amistoso con la selección argentina contra Angola. Este domingo, el equipo se enfrentará a Cincinnati FC en los cuartos de final de la Conferencia Este de la MLS.

El encuentro se llevará a cabo el 23 de noviembre a las 19:00 (hora argentina) en el TQL Stadium y será transmitido por Apple TV+, cuyo costo mensual es de $8,400.

Para llegar a esta etapa, las Garzas enfrentaron a Nashville en los octavos de final, donde tuvieron que jugar tres partidos debido a una derrota en el primer encuentro. Messi destacó en esa serie, anotando cinco goles y proporcionando dos asistencias.

A diferencia de la ronda anterior, este partido se jugará a eliminación directa, y se disputará en el estadio del equipo mejor clasificado de la temporada regular. Aunque tanto Miami como Cincinnati terminaron con 65 puntos, Cincinnati será local por su diferencia de gol.

Si el partido finaliza empatado al término de los 90 minutos, se jugarán 30 minutos adicionales, y si persiste la igualdad, la definición se llevará a cabo mediante una tanda de penales.