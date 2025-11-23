Rumores de romance entre Gimena Accardi y Seven Kayne

El sábado 22 de noviembre, las redes sociales reventaron tras un posteo de Gimena Accardi en Instagram, donde aparece junto a Seven Kayne. La actriz, recientemente separada de Nicolás Vázquez, ha sido vinculada con varias figuras del espectáculo, incluyendo a Andrés Gil y el mencionado cantante de trap, con quien trabaja en una nueva producción audiovisual.

El revuelo se generó especialmente tras el anuncio del inminente estreno de “Teacher I’d like to fack”, un filme que co-dirige la ex esposa del protagonista de Rocky. En un video en blanco y negro difundido en sus historias de Instagram, Gimena y Seven se mostraron muy cercanos, generando especulaciones sobre un posible romance.

La melodía elegida para el video, que decía “A tu lado mi futuro…”, sumó al misterio, mientras ambos protagonistas mantuvieron silencio sobre las especulaciones. La química entre ellos deja abierta la posibilidad de que haya surgido algo más en el set de grabación.

Días antes, Accardi había compartido un flyer donde se la veía también muy acaramelada junto a Kayne, quien, a sus 26 años, está causando gran expectativa entre los fanáticos. El productor del proyecto, relacionado con la recreación de "Rocky Balboa" en el Teatro Lola Membrives, mostró su apoyo con emojis en la publicación de Gimena.

Los comentarios en las redes fueron variados, desde apoyos a la actriz hasta reacciones sobre su ex. Mientras tanto, Nicolás Vázquez y Dai Fernández mantienen su relación bajo la mirada pública, mientras Gimena se concentra en su carrera y trata de proteger su vida privada de la atención mediática. Por ahora, la imagen junto a Seven Kayne es solo una muestra del próximo estreno que promete ser un éxito.