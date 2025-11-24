Boca le ganó a Talleres y pasó a cuartos

Boca Juniors avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura tras vencer a Talleres de Córdoba por 2-0, con dos goles de Miguel Merentiel. El equipo dirigido por Jorge Almirón mostró un gran rendimiento, destacando la actuación del arquero Javier Marche, quien detuvo un penal.

Con este resultado, Boca se asegura un lugar entre los ocho mejores del torneo y ya se prepara para enfrentar a Argentinos Juniors en un partido que disputará como local.

Por su parte, Talleres, que busca evitar el descenso, logró alcanzar los playoffs tras la llegada de Carlos Tévez. A pesar de un buen inicio en el primer tiempo, el equipo no logró concretar sus oportunidades, incluido un penal fallido.