Juana Repetto contó qué fue lo más difícil de separarse de Sebastián Graviotto

La influencer Juana Repetto se encuentra más activa en redes sociales mientras cumple con reposo por su embarazo. Recientemente, decidió interactuar con sus seguidores a través de una caja de preguntas.

Durante esta actividad, una usuaria le preguntó sobre su relación con la familia de su ex pareja, Sebastián Graviotto. Repetto respondió de manera directa, afirmando que mantiene un excelente vínculo con ellos. "Los adoro, son familia para mí y siempre estaré agradecida de que tanto a Toro como a mí nos hicieran sentir parte", manifestó. Sin embargo, también señaló que dejar atrás esos momentos ha sido uno de los aspectos más difíciles de su separación. "Se vienen las primeras fiestas y eso me tiene con el corazón roto", confesó.

En cuanto a la relación con Graviotto, Repetto admitió que no es sencilla. Una seguidora le pidió consejos sobre cómo llevarse bien tras una separación, a lo que ella respondió: "Acepto tips, cuesta un huevo".