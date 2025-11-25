Pagano vs. Lemoine: el choque interno que reaviva la polémica por Villaverde

Marcela Pagano y Lilia Lemoine mantienen un conflicto interno dentro de LLA que se ha intensificado tras la escisión de Pagano hacia el bloque Coherencia.

Lemoine acusa a Pagano de operar en contra de Javier Milei y la fuerza libertaria, vinculando la disputa con la senadora electa Lorena Villaverde.

Pagano responde defendiendo sus reuniones políticas y cuestionando las acusaciones que pesan sobre Villaverde.

Villaverde enfrenta impugnación del PJ de Río Negro por supuesta falta de “idoneidad moral”, con antecedentes judiciales vinculados al narcotráfico y lavado de dinero.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado recomendó rechazar su diploma, pero la decisión final quedará en manos del pleno.

La disputa evidencia fracturas internas en LLA y genera atención política y mediática sobre la ética y la estrategia dentro del bloque.

La tensión entre diputadas de La Libertad Avanza (LLA) volvió a saltar a la escena política con un conflicto que combina disputas internas, acusaciones judiciales y una intensa exposición mediática en redes sociales. Marcela Pagano y Lilia Lemoine, ambas legisladoras provenientes de la fuerza libertaria, mantienen un enfrentamiento que se ha agudizado tras la escisión de Pagano hacia el bloque Coherencia, y que ahora se proyecta sobre la situación de Lorena Villaverde, senadora electa por Río Negro, cuya designación está siendo cuestionada.

El origen del conflicto interno se remonta a diferencias de alineamiento político y estrategias dentro de LLA. Lemoine utilizó su cuenta de X para acusar a Pagano de “operar sucio contra Javier Milei y LLA” y vinculó la controversia con Villaverde, señalando que no era una sorpresa que “operaran” contra la senadora en su campaña. Pagano respondió con un mensaje igualmente tajante, defendiendo su derecho a reunirse con distintos actores políticos “sin antecedentes penales ni cocaína en la mesa”, en clara alusión a las acusaciones que pesan sobre Villaverde.

El conflicto entre ambas diputadas no es nuevo. En octubre, durante una sesión en la Cámara de Diputados, protagonizaron un altercado que incluyó gritos y forcejeos, lo que obligó a la vicepresidenta Cecilia Moreau a intervenir. Posteriormente, en abril, Pagano había publicado comentarios sarcásticos en X contra Lemoine, cuestionando su relevancia política y sugiriendo que buscaba visibilidad mediante maniobras mediáticas. Estas tensiones reflejan una fractura interna que persiste pese a la coincidencia en objetivos políticos de la fuerza libertaria.

El centro de la polémica actual es Lorena Villaverde, cuya designación como senadora electa está siendo impugnada por el Partido Justicialista (PJ) de Río Negro. El argumento principal se basa en una supuesta falta de “idoneidad moral”, respaldada por antecedentes judiciales en Argentina y Estados Unidos, vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado emitió un dictamen recomendando rechazar su diploma, aunque la decisión final dependerá del pleno del Senado, que se reunirá este viernes.

Entre los antecedentes citados para justificar la impugnación, se encuentra la detención de Villaverde en Estados Unidos en 2002 por intentar ingresar un cargamento de cocaína, con cantidades reportadas entre 400 gramos y 15 kilos, junto a cómplices vinculados al narcotráfico. Además, enfrenta investigaciones en Argentina por lavado de dinero, estafas millonarias y venta fraudulenta de terrenos en Río Negro. En 2017, su vivienda fue allanada en el marco de un operativo por lavado de dinero. Por otro lado, fue señalada por irregularidades en gastos de campaña, incluyendo la presentación de una factura de 73 millones de pesos sin respaldo documental. Villaverde niega todas las acusaciones.

La disputa alrededor de Villaverde no solo refleja la presión de la oposición —particularmente del PJ y figuras como Martín Soria—, sino que también evidencia las grietas internas dentro de LLA. Mientras algunos sectores buscan proteger la candidatura de Villaverde, otros no dudan en cuestionar sus antecedentes y criticar la estrategia política de sus colegas. La tensión entre Pagano y Lemoine, sumada a la polémica senatorial, demuestra que la fuerza libertaria enfrenta desafíos internos que podrían repercutir en su cohesión política y en la imagen pública del bloque.

A pocos días de la votación que definirá si Villaverde asume su banca, la atención política está centrada tanto en el Senado como en las redes sociales, donde los enfrentamientos entre legisladoras se intensifican y la disputa por la representación rionegrina se convirtió en un reflejo del debate sobre ética, moralidad y estrategia dentro de La Libertad Avanza.