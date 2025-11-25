El 9 de Diciembre juran los nuevos concejales, cambia el mapa político y Viotti se queda sin la mayoría

El Concejo Municipal de Rafaela ha fijado oficialmente la fecha para una sesión especial destinada a la asunción de los concejales electos en los comicios provinciales de junio. El evento se llevará a cabo el martes 9 de diciembre a las 20:00 en el recinto legislativo. Esta ceremonia no solo renovará las bancas, sino que también traerá consigo un reordenamiento político que afectará la relación entre el Ejecutivo y el Concejo.

Durante la sesión, prestarán juramento Fabricio Dellasanta y Milagros Zafra, de La Libertad Avanza; Valeria Soltermam, quien renueva su mandato, y Maximiliano Postovit, ambos por el Partido Justicialista; y Juan Scavino, del bloque oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe. Estos cinco concejales recibieron sus diplomas el pasado jueves, acto que se realizó en la sede de ATE Casa España, en Santa Fe, donde fueron proclamados para el período 2025-2029.

La sesión también incluirá un tributo a los concejales salientes: Martín Racca (PJ) y los oficialistas Alejandra Sagardoy, Augusto Rolando y Ceferino Mondino, quienes serán reconocidos por su labor y tendrán la oportunidad de dirigirse al público por última vez.

Entre los puntos del orden del día destaca la elección de las nuevas autoridades del Concejo, aunque hasta ahora no ha habido avances significativos en la elección del sucesor del actual presidente, Lisandro Mársico.

Reconfiguración del mapa político

El próximo recambio institucional modificará de manera significativa la dinámica política en el Concejo. A partir de diciembre, el intendente Leonardo Viotti perderá la mayoría legislativa, lo que complicará la aprobación de nuevas ordenanzas. La nueva composición, más fragmentada entre el oficialismo, el peronismo y los libertarios, exigirá un mayor esfuerzo por parte del Ejecutivo para forjar consensos.

La inclusión de dos concejales de La Libertad Avanza, junto con el fortalecimiento del bloque peronista, configura un ambiente donde los acuerdos serán indispensables para el avance legislativo. En este contexto, Juan Scavino, como representante del oficialismo, tendrá la responsabilidad de defender la gestión municipal y coordinar los proyectos del Ejecutivo.

Con la fecha establecida, el Concejo Municipal se prepara para una sesión que no solo formalizará el cambio institucional, sino que también marcará el inicio de una nueva fase política caracterizada por la necesidad de diálogo y la construcción de mayorías.

Agenda legislativa intensa

La semana está cargada de trabajo legislativo, con proyectos sobre ordenanzas tributarias, actualización del marco legal para remises y propuestas para el desarrollo del Oeste productivo. Sin embargo, el feriado del lunes acortará el tiempo disponible para discutir estas iniciativas.

El oficialismo enfrenta serias dudas sobre la aprobación de la normativa tributaria, tras el anuncio de los concejales Mársico y Mondino de que no respaldarán un aumento en los tributos municipales. Esta decisión ha provocado malestar dentro del bloque oficialista, evidenciando tensiones que complican el panorama para el intendente Leonardo Viotti.

El fin de la temporada legislativa se presenta, por tanto, como un desafío crucial para el oficialismo, que no solo perderá bancas, sino también la mayoría, y deberá resolver las diferencias internas que han surgido en este período.