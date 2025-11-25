En un partido para el infarto Racing le ganó a River y se metió en cuartos

Racing Club se impuso a River Plate 3-2 en un emocionante encuentro, asegurando así su lugar entre los ocho mejores del torneo. Este resultado marca el final de la temporada para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que ahora deberá alentar a Boca Juniors y Argentinos Juniors en los playoffs del Clausura 2025, con la esperanza de que uno de ellos conquiste el título y genere un cupo para la Copa Libertadores.

En un duelo cargado de tensión, Racing logró una victoria significativa ante un River Plate que buscaba coronarse campeón para asegurar su regreso a la Libertadores. El partido se definió en los últimos minutos, cuando Martirena selló la victoria para la Academia.