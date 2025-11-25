Mario Pergolini cuestionó el título de Rosario Central

Mario Pergolini se expresó sobre la controversia en torno al título otorgado por la AFA a Rosario Central, entregado en las oficinas de la Liga Profesional. En una entrevista con La Nación+, el conductor y exdirigente deportivo afirmó que la entrega del premio fue “extraña” y carece de transparencia: “El equipo venía bien, con gente que se quiere. Y le entregaron un premio a oscuras. No es claro, no es nada”.

Además, Pergolini mostró preocupación por la falta de respuesta de la dirigencia en clubes como Boca Juniors y River Plate, diciendo que "asusta" el silencio de sus representantes.

Sobre Pablo Toviggino, tesorero de AFA y cercano a Chiqui Tapia, Pergolini fue contundente: “Tuitea a cielo abierto, patotea públicamente dando a entender que tiene poder. Los dirigentes no salen a repudiar esto, y está empezando a haber un quiebre”.

El exvicepresidente de Boca Juniors también comentó sobre el estado del club. “Hoy todo depende de si la pelota entra o no entra. Estoy contento porque ahora entra, pero hay muchas cosas que esta dirigencia no está haciendo”, afirmó.

En un podcast, comparó a Juan Román Riquelme con íconos musicales como los Rolling Stones, subrayando la devoción que genera: “Crucé la calle con Román y vi a gente frenar el auto, bajar y abrazarlo como si fuera dios, el mesías”.