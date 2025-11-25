A 5 años de su muerte, se reactivó la cuenta en Instagram de Maradona

A cinco años de la muerte de Diego Maradona, su cuenta oficial en redes sociales fue reactivada, generando gran revuelo. La publicación incluyó una estrofa de "Como la cigarra", interpretada por Mercedes Sosa, que simboliza resistencia y renacimiento. El fragmento dice: "Tantas veces me mataron, tantas veces me morí; sin embargo, sigo aquí, resucitando".

Esta actividad en la cuenta pone fin a un año de silencio. El último posteo data del 25 de noviembre de 2022, aniversario de su fallecimiento, e incluía una imagen del futbolista con la camiseta de la selección argentina y la frase "Te amamos (1960-∞)" junto a "Justicia".

El 25 de noviembre de 2020, la tragedia comenzó con una llamada al 911 realizada por el médico Leopoldo Luque. A las 12:16, informó de una persona en paro cardiorrespiratorio en un barrio cerrado de Tigre. Aunque no mencionó a Maradona, la alarma se encendió al instante.

Contrario a lo que se decía, la Fiscalía General de San Isidro confirmó que la ambulancia tardó 11 minutos en llegar. Sin embargo, a las 13:10, el médico del servicio de emergencias constató el fallecimiento del "Diez".