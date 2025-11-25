La China Suárez mostró lo que Mauro Icardi le enseñó en la intimidad

La China Suárez y Mauro Icardi han compartido públicamente su amor tras un partido del Galatasaray, mostrando momentos de intimidad en las redes sociales.

La actriz acompañó al futbolista en el estadio y, después de la victoria, continuaron la celebración fuera del recinto. En una historia de Instagram, Suárez publicó una selfie en blanco y negro junto a Icardi, donde ambos aparecen sonriendo y abrazados, evidenciando su conexión personal.

Posteriormente, Suárez mostró una copa de vino tinto y escribió: “Salud, celebrando. Mi amor enseñándome a tomar vino tinto”, sugiriendo que la noche culminó en un ambiente más íntimo. Compartieron una botella de Vega Sicilia Único Reserva Especial, valorada en aproximadamente 500 euros, que incluye añadas de 2011, 2012 y 2013.

Además, la actriz reposteó una imagen de Icardi donde él la llama “Mi princesa @sangrejaponesa”, reforzando el tono romántico de la jornada. La reacción de Suárez tras el gol de Icardi marcó el inicio de un día lleno de muestras de cariño, destacando que la pareja vive un momento de profunda unión y no duda en compartirlo con sus seguidores.