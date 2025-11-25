Migue Granados habló de cómo logró su gran transformación física

Migue Granados ha vuelto a ser objeto de controversia tras criticar un método de pérdida de peso asociado a Robbie Williams, quien sufrió problemas de visión por su uso. En un comentario directo en Twitter, Granados se pronunció sobre el medicamento Ozempic, advirtiendo sobre sus peligros: "Dejen de joder con el Ozempic, es un peligro".

Famoso por su estilo sin filtros, el comunicador también compartió su propia experiencia, revelando que ha perdido 20 kilos mediante una dieta balanceada y ejercicio. "Bajo de peso comiendo liviano y caminando una hora al día", indicó, detallando su dieta basada en pollo, carne, huevo, y verduras.

El eco de sus declaraciones llegó al programa "Tarde o temprano" de El Trece, donde Granados reiteró que no es un experto en salud, instando a la audiencia a consultar a profesionales. "Vayan al médico", recomendó, al tiempo que se mostró preocupado por los efectos secundarios que pueden tener los fármacos en pacientes con sobrepeso.

Granados se propuso concienciar sobre la importancia de métodos saludables para el control de peso, enfatizando que los atajos pueden traer consecuencias graves. "Hay que evitar soluciones mágicas en favor de un enfoque que priorice la salud", concluyó, recordando que siempre es aconsejable buscar asesoramiento médico antes de iniciar un tratamiento.