Trueno contó cuál es su asignatura pendiente

Durante una reciente conversación en el programa "Otro día perdido", Trueno sorprendió a la audiencia al confesar que no ha completado el secundario y que le faltan siete materias para obtener su título. El reconocido conductor Mario Pergolini se ofreció a ayudarlo a finalizar sus estudios, incluso proponiendo acompañarlo y gestionar con su colegio.

Al responder a Pergolini sobre su trayectoria escolar, Trueno expresó: “Me siento medio mal, porque tengo ganas de terminarlo, me quedaron siete materias ahí”. Pergolini se mostró entusiasta, asegurando: “Vamos a terminarlo”.

El diálogo se tornó ameno, con risas sobre la dificultad de algunas materias. Trueno mencionó que las ausencias, producto de su carrera musical y compromisos, habían hecho que acumulase faltas. “Me llevé gimnasia por no ir, que es lo que más me gusta”, se lamentó.

El artista también compartió su experiencia en el colegio Manuel Belgrano, agradeciendo el apoyo recibido: “Me bancaron un montón, sabían que estaba haciendo un camino artístico”.

Pergolini sugirió que ambos podrían visitar el colegio en febrero o marzo para encontrar una solución. Trueno, entusiasmado, aceptó la propuesta, señalando que su madre estaría muy agradecida por la ayuda.

A medida que el tono ligero continuaba, Trueno bromeó sobre su nivel de francés y su preferencia por el inglés. Pergolini reafirmó su compromiso de asistir al colegio en apoyo a Trueno, incluso bromeando sobre ofrecer entradas para sus shows a cambio de facilitar su aprobación.

Al finalizar la conversación, quedó clara la intención de Pergolini de ayudar a Trueno a completar su secundaria, ajustando su agenda para apoyar al artista en el próximo año escolar.