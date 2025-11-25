Concientización ambiental en eventos masivos

El programa Creando Conciencia del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela se desarrolla de manera ininterrumpida desde hace 16 años y tiene como propósito promover el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente y la sustentabilidad.

Una de sus acciones centrales es la presencia en eventos masivos, donde se busca educar, sensibilizar y motivar conductas responsables en articulación con las instituciones organizadoras, logrando que quienes asisten tengan presente la dimensión ambiental.

El director del IDSR, Enrique Soffietti, destacó: "Resulta fundamental comprender y abordar la generación de residuos en acontecimientos masivos con estrategias que permitan minimizar su impacto ambiental y promover la sostenibilidad. Sabemos que estos eventos multitudinarios suelen ser foco de generación de residuos, por lo que decidimos hacernos presentes con dispositivos de separación y con la concientización de las Promotoras Ambientales, quienes se encargan de informar a quienes acercan sus residuos. Agradecemos a las instituciones de la ciudad por tener presente el aspecto ambiental al organizar sus eventos. Esto demuestra el compromiso de las organizaciones con la sustentabilidad".

Participación

En los últimos meses, las Promotoras Ambientales participaron de la 1.ª edición de los 10K Nocturno y del Seven organizados por el CRAR; del Torneo Abierto de Tenis y del Torneo de Golf 2025 del Jockey Club Rafaela; y del Sueño Celeste Femenino organizado por el Club Atlético de Rafaela. Todas estas propuestas contaron con una destacada participación de vecinas, vecinos y visitantes de distintas localidades.

El trabajo inicia con una reunión o contacto previo con cada institución organizadora y el envío de material informativo para que las personas inscriptas conozcan cómo se realiza la separación en la ciudad.

Luego, durante el evento, la tarea territorial consiste en recorrer las instalaciones, compartir folletos, canalizar consultas y brindar recomendaciones sobre la correcta separación y disposición de los residuos generados.

Además, desde el municipio se disponen tachos diferenciados para facilitar una gestión adecuada, tanto para el público como para el equipo de recolección.

El deporte y el cuidado del ambiente comparten valores esenciales: compromiso, superación y trabajo colectivo. Cuando estos mundos se encuentran, se fortalece una visión integral del bienestar: promover la salud a través de la actividad física y, al mismo tiempo, proteger el entorno que habitamos.

Incorporar la perspectiva ambiental en cada evento no solo mejora la gestión de residuos en el presente, sino que contribuye a construir una ciudad más sustentable para las próximas generaciones.